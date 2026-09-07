Informations pratiques

Visite libre du sentier historique « Le maquis des Glières » au plateau des Glières 19 et 20 septembre Plateau des Glières Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au centre du plateau des Glières, un sentier historique raconte l’histoire et l’organisation du maquis des Glières pendant l’hiver 1944.

Accessible aux enfants dès 7 ans

Livrets d’accompagnement gratuits disponibles à l’espace d’accueil Mémoire du maquis

Accès libre / 75 min, sans dénivelé

Plateau des Glières Mémoire du Maquis – Plateau des Glières, 74570 Thorens-Glières, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Le Petit-Bornand-les-Glières 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 21 31 https://hautesavoie.fr/en-pratique/culture-patrimoine/les-sites-culturels-du-departement/memoire-du-maquis-plateau-des-glieres/

Au centre du plateau des Glières, un sentier historique raconte l’histoire et l’organisation du maquis des Glières pendant l’hiver 1944.

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