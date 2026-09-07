Visite libre du village de Vazerac, Église Saint-Julien, Vazerac

Informations pratiques

Visite libre du village de Vazerac Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Julien Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Partez à la découverte du village de Vazerac grâce à un parcours photographique accessible à tous. Pendant environ 1h, observez les détails architecturaux qui font le charme et l’identité de la commune.

Renseignements au 05 63 67 78 01.

Église Saint-Julien 1 Place de la Mairie, 82220 Vazerac, France Vazerac 82220 Tarn-et-Garonne Occitanie L’église appartint, dès les origines, à l’évêque de Cahors. C’était l’une des plus importantes de l’archiprêtré de Nevèges. L’un des évêques de Cahors en fit don, en 1254, au chapitre cathédral qui eut le droit de patronage jusqu’à la Révolution. La façade s’ouvre par un portail de style classique, encadré de pilastre surmonté d’un fronton. Elle est ajourée d’une rose polylobée. La moitié de la façade est occupée par le clocher : tour rectangulaire de deux étages, en retrait et éclairés par des baies en plein cintre. Au flanc nord s’adosse un escalier à vis dont les parties supérieures ont été tronquées mais dont on voit encore la porte de communication avec la tour. L’intérieur présente un vaisseau terminé par un choeur à cinq pans. La nef est bordée de chapelles latérales dont l’arcade présente des dimensions et des moulurations différentes. Les fenêtres ont été presque toutes refaites.

Visite du village de Vazerac avec un parcours-photos, tout public, (environ 1heure) pour découvrir des détails architecturaux de la commune de Vazerac.

©ManonBouysset