Visite libre du village médiéval et des maisons restaurées de Saint Montan, Centre bourg, Saint-Montan
samedi 19 septembre 2026 · Centre bourg · Saint-Montan
Informations pratiques
Visite libre du village médiéval et des maisons restaurées de Saint Montan 19 et 20 septembre Centre bourg Ardèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
– Ces journées portes ouvertes permettront de visiter une dizaine de maisons restaurées exceptionnellement ouvertes au public, incluant la salle des Coseigneurs qui a été entièrement réménagée et meublée.
– Visites libres du nouveau musée, maison Guigon, qui comprend des expositions de photos, de cartes postales, de blasons ainsi qu’une rétrospective de l’historique de la restauration du village.
– Les bénévoles de l’association des amis de Saint-Montan pourront vous fournir toutes explications utiles sur l’historique de ces maisons.
Centre bourg Place du Poussiac 07220 Saint Montan Saint-Montan 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Village médiéval restauré de Saint-Montan Deux grands parkings à l’entrée du village
– Ces journées portes ouvertes permettront de visiter une dizaine de maisons restaurées exceptionnellement ouvertes au public, incluant la salle des Coseigneurs qui a été entièrement réménagée et …
©Association des Amis de Saint Montan