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AGENDA · Saint-Montan

Visite libre du village médiéval et des maisons restaurées de Saint Montan, Centre bourg, Saint-Montan

samedi 19 septembre 2026 · Centre bourg · Saint-Montan

Visite libre du village médiéval et des maisons restaurées de Saint Montan, Centre bourg, Saint-Montan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre bourg
Adresse
Place du Poussiac 07220 Saint Montan
Ville
07220 Saint-Montan
Département
Ardèche

Visite libre du village médiéval et des maisons restaurées de Saint Montan 19 et 20 septembre Centre bourg Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

– Ces journées portes ouvertes permettront de visiter une dizaine de maisons restaurées exceptionnellement ouvertes au public, incluant la salle des Coseigneurs qui a été entièrement réménagée et meublée.
– Visites libres du nouveau musée, maison Guigon, qui comprend des expositions de photos, de cartes postales, de blasons ainsi qu’une rétrospective de l’historique de la restauration du village.
– Les bénévoles de l’association des amis de Saint-Montan pourront vous fournir toutes explications utiles sur l’historique de ces maisons.

Centre bourg Place du Poussiac 07220 Saint Montan Saint-Montan 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Village médiéval restauré de Saint-Montan Deux grands parkings à l’entrée du village
– Ces journées portes ouvertes permettront de visiter une dizaine de maisons restaurées exceptionnellement ouvertes au public, incluant la salle des Coseigneurs qui a été entièrement réménagée et …

©Association des Amis de Saint Montan

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