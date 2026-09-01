Informations pratiques

Merkwiller-Pechelbronn

Visite libre d’un musée consacré à l’histoire de l’exploitation pétrolière

4 rue de l’École Merkwiller-Pechelbronn Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Découverte de l’évolution de l’exploitation dans la région, et les différents usages de cette ressource.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Le Musée Français du Pétrole retrace toute l’histoire du premier site d’exploitation du pétrole en Europe qui fut en activité entre 1740 et 1970. Vous verrez l’évolution de l’exploitation dans la région, et les différents usages de cette ressource. 0 .

4 rue de l’École Merkwiller-Pechelbronn 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 91 08 museedupetrole@wanadoo.fr

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English :

[EUROPEAN HERITAGE DAYS] Discovery of the evolution of the exploitation in the region, and the different uses of this resource.

L’événement Visite libre d’un musée consacré à l’histoire de l’exploitation pétrolière Merkwiller-Pechelbronn a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de l’Alsace Verte