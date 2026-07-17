Visite libre d’un trésor architectural : l’église Saint-Théodulphe XIIe & XIIIe siècle, Eglise Saint-Theodulphe, Villers-aux-Nœuds

Informations pratiques

Visite libre d’un trésor architectural : l’église Saint-Théodulphe XIIe & XIIIe siècle 19 et 20 septembre Eglise Saint-Theodulphe Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église.

Eglise Saint-Theodulphe 12 rue de Reims 51500 Villers-aux-Nœuds Villers-aux-Nœuds 51500 Marne Grand Est 03.26.36.11.84 L’église de Villers-aux-Nœuds est une église romane construite au XIIème siècle, dédiée à saint Théodule et située dans la Marne.

L’église se compose de deux parties bien distinctes, la nef et le clocher. Les piliers qui supportent ce clocher appartiennent à un édifice roman, dont le cœur fut totalement reconstruit au début du XIIIème siècle (autour des années 1220).

La nef, de style roman du XIIe siècle est surmontée d’une charpente apparente ; ses bas-côtés ont disparu, ainsi que la tribune qui a laissé une trace sur la façade, des colonnettes (XIIIe) sur la pile de la première travée. Elle est surmontée d’une tour carrée romane au-dessus de la croisée du transept. Le chœur gothique, influencé par l’architecture rémoise est du XIIIe siècle.

Elle est classée au titre des monuments historiques depuis le 4 septembre 1920. Présence de place de stationnement sur la Place du village.

Pas d’aménagement accès handicapés : Attention, elle n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite (5 marches à monter).

Visite libre de l’église.

©Mairie de Villers aux Nœuds