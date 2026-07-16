Visite libre d’une Chapelle Mémorial orthodoxe, Chapelle orthodoxe russe, Saint-Hilaire-le-Grand

Informations pratiques

Visite libre d’une Chapelle Mémorial orthodoxe 19 et 20 septembre Chapelle orthodoxe russe Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez une chapelle, érigée à la mémoire des soldats russes morts pour la France pendant la Grande Guerre.

(inscrite en 2023 sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité )

Chapelle orthodoxe russe Ermitage orthodoxe russe, 51600 Saint-Hilaire-le-Grand, France Saint-Hilaire-le-Grand 51600 Marne Grand Est 0326661725 La chapelle orthodoxe est édifiée en 1937 à proximité du cimetière militaire russe dans le style des églises russes du XVe siècle. Albert Alexandrovitch Benois est également lauteur du décor peint, dont liconostase qui sépare la nef de labside et qui présente des icônes de lAnnonciation et des quatre évangélistes. Lintérieur de léglise comporte aussi des plaques commémoratives en souvenir des 4000 soldats russes morts au champ dhonneur en France entre 1916 et 1918. Parking.

Découvrez cette chapelle, érigée à la mémoire des soldats russes morts pour la France pendant la Grande Guerre.

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