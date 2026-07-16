Visite libre d’une Chapelle Mémorial orthodoxe, Chapelle orthodoxe russe, Saint-Hilaire-le-Grand
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle orthodoxe russe · Saint-Hilaire-le-Grand
Informations pratiques
Visite libre d’une Chapelle Mémorial orthodoxe 19 et 20 septembre Chapelle orthodoxe russe Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez une chapelle, érigée à la mémoire des soldats russes morts pour la France pendant la Grande Guerre.
(inscrite en 2023 sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité )
Chapelle orthodoxe russe Ermitage orthodoxe russe, 51600 Saint-Hilaire-le-Grand, France Saint-Hilaire-le-Grand 51600 Marne Grand Est 0326661725 La chapelle orthodoxe est édifiée en 1937 à proximité du cimetière militaire russe dans le style des églises russes du XVe siècle. Albert Alexandrovitch Benois est également lauteur du décor peint, dont liconostase qui sépare la nef de labside et qui présente des icônes de lAnnonciation et des quatre évangélistes. Lintérieur de léglise comporte aussi des plaques commémoratives en souvenir des 4000 soldats russes morts au champ dhonneur en France entre 1916 et 1918. Parking.
Découvrez cette chapelle, érigée à la mémoire des soldats russes morts pour la France pendant la Grande Guerre.
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