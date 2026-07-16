Visite libre d’une église romane, Église Notre-Dame de Malmy, Chémery-Chéhéry

Informations pratiques

Visite libre d’une église romane 19 et 20 septembre Église Notre-Dame de Malmy Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez saluer la petite église romane au milieu des prés.

Une visite libre vous est proposée avec des fasicules à votre disposition.

Église Notre-Dame de Malmy Ruelle de l’église, 08450 Chémery-sur-Bar Chémery-Chéhéry 08450 Chémery-sur-Bar Ardennes Grand Est 07 86 51 44 33 L’église romane date du XIIIe siècle. Elle se situe sur le chemin de Guillaume de Saint-Thierry, non loin de la chartreuse du Mont-Dieu.

La tour carrée qui s’élève au-dessus de l’ancien transept, aujourd’hui privé de ses bas-côtés, date de l’époque romane comme le chevet plat et les grandes arcades.

Le portail de style fruste, avec cintres toniques irréguliers gravés de feuilles, est sans doute postérieur à l’ensemble. Ses parties les plus anciennes datent du XIIe siècle.

Venez saluer la petite église romane au milieu des prés.

©Xavier Launois