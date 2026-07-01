Visite libre d’une grange-étable restaurée du XVe siècle, La grange-étable de Saint-Michel de Cours, Bellefont-La Rauze

Informations pratiques

Visite libre d’une grange-étable restaurée du XVe siècle 18 – 20 septembre La grange-étable de Saint-Michel de Cours Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Situé sur le territoire du Parc naturel régional des Causses du Quercy, le hameau de Saint-Michel-de-Cours abrite un bâtiment rural emblématique du terroir : une grange-étable datant de la fin du XVe siècle.

Une étude dendrochronologique de sa charpente situe en effet son édification à la fin du Moyen Âge. Sur les cinq fermes encore en place, quatre sont constituées de bois coupés et mis en œuvre autour de 1490. Seule la quatrième ferme, ainsi qu’un arbalétrier courbe, sont datés du XVIIIe siècle.

La charpente de cet édifice est représentative d’une technique ancienne, qualifiée de « cruck » ou de « charpente à courbes ». Elle repose sur l’emploi de longues pièces de bois courbées ou coudées, appelées arbalétriers, sur lesquelles prennent appui les pannes portant la couverture.

Descendant d’un seul trait du faîtage jusqu’à la base des murs, les arbalétriers reposent sur des supports en pierre intégrés à la maçonnerie. Leur assemblage est assuré par une petite pièce transversale placée sous la panne faîtière, qui traverse les arbalétriers : il s’agit d’un joug sommital.

Stable, résistant et relativement simple à mettre en œuvre, ce système constructif autoportant permettait également d’offrir un espace de stockage plus important, grâce à l’absence de charpente triangulée.

Cette grange-étable fait partie des premières constructions de ce type. Elle constitue ainsi un précieux témoignage du savoir-faire de la société paysanne de l’époque.

La grange-étable de Saint-Michel de Cours 46090 Saint-Michel de Cours Bellefont-La Rauze 46090 Cours Lot Occitanie 05 65 35 18 48 Une grange-étable datant de la fin du XVe siècle.

Sur le territoire du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, le hameau de Saint-Michel de Cours, qui compose la commune lotoise de Bellefont – La Rauze, détient un bâtiment rural emblématique du terroir, en l’occurrence une grange-étable datant de la fin du XV° siècle.

En effet, une étude dendrochronologique de sa charpente évalue son édification à la fin du Moyen Âge ; sur ses cinq fermes en place, quatre sont constituées de bois coupés et mis en oeuvre autour de 1490 (seule la quatrième ferme et un arbalétrier courbe sont datés, quant à eux, du XVIII° siècle). Ainsi, la charpente de cet édifice est représentative d’une technique ancienne, qualifiée de « cruck » ou de « charpente à courbes », où sont employées de longues pièces de bois courbées ou coudées (dénommées arbalétriers) sur lesquelles reposent les pannes portant la couverture.

Descendant d’un seul trait du faîtage jusqu’à la base des murs, les arbalétriers reposent sur des supports en pierres noyés dans la maçonnerie. L’assemblage étant assuré par une petite pièce transversale disposée sous la panne faîtière et qui traverse les arbalétriers, il s’agit d’un joug sommital. Ce système constructif autoportant est stable, résistant, simple à mettre en place tout en étant utile avec un espace de stockage plus important grâce à l’absence de charpente triangulée.

Cet édifice fait partie des premières constructions de ce type, ce qui en fait un précieux témoignage du savoir faire de la société paysanne de l’époque. par D 7 ou D 49

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Sur le territoire du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, le hameau de Saint-Michel de Cours détient un bâtiment rural emblématique du terroir, en l’occurrence une grange-étable datant de la …

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