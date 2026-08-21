Visite libre d’une partie du château de la Hillière, Château de la Hillière, Thouaré-sur-Loire

Informations pratiques

Visite libre d’une partie du château de la Hillière 19 et 20 septembre Château de la Hillière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La Hillière n’est pas seulement un château. C’est une maison vivante, habitée depuis plusieurs siècles et aujourd’hui encore par les frères de la communauté Saint Gabriel.

Une exposition sera exposée sur les murs de l’aile Ouest du château exceptionnellement ouverte au public pour les journées européennes du patrimoine.

Elle racontera l’histoire de la Hillière depuis le manoir seigneurial jusqu’au château, maison actuelle des frères de Saint Gabriel.

Trois jolies salles pourront être visitées, avec possibilité de visionner une petite vidéo sur la vie dans le château et de discuter avec les frères au détour de votre chemin.

Le parc sera également l’occasion d’une jolie promenade détente.

Château de la Hillière 6 chemin de la Hillière 44470 Thouaré sur Loire Thouaré-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire

La Hillière n’est pas seulement un château. C’est une maison vivante, habitée depuis plusieurs siècles et aujourd’hui encore par les frères de la communauté Saint Gabriel.

©congrégation des frères Saint Gabriel