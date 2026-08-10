Une journée solidaire à Thouaré-sur-Loire Salle du Pré Poulain Thouaré-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Salle du Pré Poulain · Thouaré-sur-Loire
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 16:00 –
Gratuit : non Match de gala : 5 €Spectacle de stand-up : 12 € Tout public
Le samedi 19 septembre, Thouaré-sur-Loire accueille une journée solidaire organisée au profit de l’association Rêves, qui aide des enfants gravement malades à réaliser leurs rêves.À 16h, un match de gala réunira les Artistes Sportifs de Cœur et plusieurs anciens Canaris du FC Nantes, accompagnés d’anciens footballeurs professionnels. La journée se poursuivra à 20h30 avec un spectacle de stand-up réunissant des humoristes parisiens et nantais.
Salle du Pré Poulain Thouaré-sur-Loire 44470
02 40 68 09 70 http://www.thouare.fr/ contact@mairie-thouare.fr https://www.artistessportifsdecoeur.fr/actualites
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