Une journée solidaire à Thouaré-sur-Loire Salle du Pré Poulain Thouaré-sur-Loire

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 16:00 –

Gratuit : non Match de gala : 5 €Spectacle de stand-up : 12 € Tout public

Le samedi 19 septembre, Thouaré-sur-Loire accueille une journée solidaire organisée au profit de l’association Rêves, qui aide des enfants gravement malades à réaliser leurs rêves.À 16h, un match de gala réunira les Artistes Sportifs de Cœur et plusieurs anciens Canaris du FC Nantes, accompagnés d’anciens footballeurs professionnels. La journée se poursuivra à 20h30 avec un spectacle de stand-up réunissant des humoristes parisiens et nantais.

Salle du Pré Poulain Thouaré-sur-Loire 44470

02 40 68 09 70 http://www.thouare.fr/ contact@mairie-thouare.fr https://www.artistessportifsdecoeur.fr/actualites



Afficher la carte du lieu Salle du Pré Poulain et trouvez le meilleur itinéraire

