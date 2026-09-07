Passages de voitures anciennes, Château de Thouaré, Thouaré-sur-Loire

Informations pratiques

Passages de voitures anciennes 19 et 20 septembre Château de Thouaré Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Tout au long du week-end, admirez le passage de voitures anciennes dans le cadre prestigieux du château.

Ces véhicules de collection, soigneusement préservés, offriront aux visiteurs un voyage hors du temps et une touche d’élégance rétro lors des Journées Européennes du Patrimoine.

——————- Le programme du château ———————-

. Visites guidées du château

. Deux concerts de Morgan of Glencoe : à 19h, une veillée contée en musique adaptée aux familles ; à 21h, un concert retraçant l’histoire des musiques celtiques (billetterie sur le site du château : https://www.chateaudethouare.com/journees-du-patrimoine-2026/).

. Explications des techniques de création des sculptures de la cheminée du Salon Billard

. Initiation à la sculpture sur bois

. Jeux de plein air en libre accès (molky, palet, croquet, foot, basket…)

. Passage de voitures anciennes

. Exposition d’un historien

. Déambulation d’une troupe costumée

. Restauration sur place

——————- Infos pratiques ——————-

Ouverture tout le wkd : samedi de 14h à 18h30 et dimanche de 10h à 19h

Accès transport en commun (TER – Ligne 5, Bus – C7,77,87) – Arrêt “Pont de la Métairie” – Gare de Thouaré-sur-Loire

Parking voiture et vélo gratuit disponible

Château de Thouaré 44470 Thouaré-sur-Loire Thouaré-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 07 63 77 28 77 http://www.chateaudethouare.com/ https://www.instagram.com/chateaudethouare/;https://www.facebook.com/profile.php?id=100088047442299;https://www.linkedin.com/company/ch%C3%A2teau-de-thouar%C3%A9/ [{« link »: « https://www.chateaudethouare.com/journees-du-patrimoine-2026/ »}] Château de Thouaré : Thouaré sur Loire

Pour nous rejoindre :

20 min en voiture du centre de Nantes

Parking voiture et vélo sur place

TER : « Thouaré-sur-Loire »

Bus – C7,77,87 – Arrêt : “ Pont de la Métairie »

Tout au long du week-end, admirez le passage de voitures anciennes dans le cadre prestigieux du château.

Château de Thouaré