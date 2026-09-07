Concerts de Morgan of Glencoe dans l’univers de la harpe celtique, du chant, et du conte., Château de Thouaré, Thouaré-sur-Loire

Informations pratiques

Concerts de Morgan of Glencoe dans l’univers de la harpe celtique, du chant, et du conte. Samedi 19 septembre, 19h00, 21h00 Château de Thouaré Loire-Atlantique

Plein tarif : 12€/personne/concert, Tarif réduit (personnes en situation de handicap, moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi) : 10€/personne/concert. Tarif famille (2 adultes maximum, à partir de 2 enfants) : 42€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Thouaré accueillera l’artiste Morgan of Glencoe pour une soirée musicale exceptionnelle.

Harpiste, chanteuse et conteuse bretonne, Morgan of Glencoe fait voyager son public à travers les légendes, les musiques et les traditions celtiques. Son univers mêle harpe celtique, chant et récits, dans une immersion entre Bretagne, Écosse et Irlande.

Deux rendez-vous vous seront proposés au château de Thouaré le samedi 19 septembre :

19h – Veillée contée (adaptée aux familles)

Un conte traditionnel issu des pays celtiques, ponctué de musiques médiévales interprétées à la harpe, pour une soirée à partager en famille.

21h – Concert patrimoine

Un voyage musical retraçant l’histoire des musiques celtiques. Entre chaque morceau, Morgan partagera les origines, les influences et le contexte historique de ce répertoire, offrant une nouvelle manière de découvrir le patrimoine.

Offre spéciale : pour la réservation des 2 concerts, un apéritif offert !

Planches apéritives et boissons disponibles sur place à déguster entre les deux concerts.

️ Billeterie : https://www.chateaudethouare.com/journees-du-patrimoine-2026/

——————- Le programme du château ———————-

. Visites guidées du château

. Deux concerts de Morgan of Glencoe : à 19h, une veillée contée en musique adaptée aux familles ; à 21h, un concert retraçant l’histoire des musiques celtiques (billetterie sur le site du château : https://www.chateaudethouare.com/journees-du-patrimoine-2026/).

. Explications des techniques de création des sculptures de la cheminée du Salon Billard

. Initiation à la sculpture sur bois

. Jeux de plein air en libre accès (molky, palet, croquet, foot, basket…)

. Passage de voitures anciennes

. Exposition d’un historien

. Déambulation d’une troupe costumée

. Restauration sur place

——————- Infos pratiques ——————-

Ouverture tout le wkd : samedi de 14h à 18h30 et dimanche de 10h à 19h

Accès transport en commun (TER – Ligne 5, Bus – C7,77,87) – Arrêt “Pont de la Métairie” – Gare de Thouaré-sur-Loire

Parking voiture et vélo gratuit disponible

Château de Thouaré 44470 Thouaré-sur-Loire Thouaré-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 07 63 77 28 77 http://www.chateaudethouare.com/ https://www.instagram.com/chateaudethouare/;https://www.facebook.com/profile.php?id=100088047442299;https://www.linkedin.com/company/ch%C3%A2teau-de-thouar%C3%A9/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateaudethouare.com/journees-du-patrimoine-2026/ »}] [{« link »: « https://www.chateaudethouare.com/journees-du-patrimoine-2026/ »}] Château de Thouaré : Thouaré sur Loire

Pour nous rejoindre :

20 min en voiture du centre de Nantes

Parking voiture et vélo sur place

TER : « Thouaré-sur-Loire »

Bus – C7,77,87 – Arrêt : “ Pont de la Métairie »

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, le château de Thouaré accueillera l’artiste Morgan of Glencoe pour une soirée musicale exceptionnelle.

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