Balade urbaine, Médiathèque L’expression plurielle, Thouaré-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque L'expression plurielle · Thouaré-sur-Loire
Informations pratiques
Balade urbaine Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque L’expression plurielle Loire-Atlantique
Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Comment a évolué le patrimoine thouaréen, le paysage et les projets architecturaux ?
Cette visite guidée par un architecte médiateur de l’ARDEPA (Association Régionale pour la Diffusion et la Pédagogie de l’Architecture) fera étape place de la Liberté afin de comprendre la structuration historique du centre-bourg. Place de la nature en ville, changement climatique, valorisation des bords de Loire, développement d’une ville en périphérie nantaise… seront des thèmes abordés.
Tout public à partir de 10 ans.
Médiathèque L’expression plurielle 23 rue de Mauves, 4470 Thouaré-sur-Loire Thouaré-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02.51.85.90.60 http://mediatheque.thouare.fr
Comment a évolué le patrimoine thouaréen, le paysage et les projets architecturaux ?
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