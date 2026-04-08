Visite libre église, Chapelle de la Marsaulaye, Loire-Authion

Informations pratiques

Visite libre église 19 et 20 septembre Chapelle de la Marsaulaye Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de la chapelle de la Marsaulaye

Classée au titre des monuments historiques, la chapelle de la Marsaulaye trouve son origine au cœur du premier noyau d’habitation de l’actuelle commune de Saint-Mathurin-sur-Loire. Une première chapelle y est édifiée en 1335 avant d’être entièrement reconstruite au début du XVIe siècle.

Elle est située à proximité du manoir de la Marsaulaye, datant des XVIe et XVIIIe siècles, avec lequel elle formait autrefois un ensemble cohérent. La création de la ligne de chemin de fer en 1848 a toutefois séparé les deux bâtiments.

Chapelle de la Marsaulaye 30 rue de la marsaulaye 49250 Saint-mathurin-sur-Loire Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Visite libre de la chapelle de la Marsaulaye