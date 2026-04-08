Visite libre église, Eglise Saint-Blaise, Loire-Authion

Informations pratiques

Visite libre église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Blaise Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Blaise.

Elle a été fondée au XIe siècle, mais elle doit son style actuel essentiellement aux XVe et XVIe siècle. En effet, le style « gothique flamboyant » a largement été utilisé sur cet édifice. A l’intérieur, observez les voûtes de style Plantagenêt.

Eglise Saint-Blaise 6 Place Jan Rolland 49630CORNE Loire-Authion 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Visite libre de l’église Saint-Blaise.