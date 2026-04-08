Visite libre église, Eglise Saint-Blaise, Loire-Authion
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Blaise · Loire-Authion
Informations pratiques
Visite libre église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Blaise Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre de l’église Saint-Blaise.
Elle a été fondée au XIe siècle, mais elle doit son style actuel essentiellement aux XVe et XVIe siècle. En effet, le style « gothique flamboyant » a largement été utilisé sur cet édifice. A l’intérieur, observez les voûtes de style Plantagenêt.
Eglise Saint-Blaise 6 Place Jan Rolland 49630CORNE Loire-Authion 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Visite libre de l’église Saint-Blaise.
À voir aussi à Loire-Authion (Maine-et-Loire)
- Apéro concert Brain Sur l’Authion Loire-Authion 3 juillet 2026
- Croisière apéritive sur la Loire Port Saint-Maur Loire-Authion 3 juillet 2026
- Croisière Formule P’tit Mousse avec Loire Odyssée Loire-Authion 8 juillet 2026
- Cyanotype en Loire avec Loire Odyssée Loire-Authion 8 juillet 2026
- Visite animée D’une Rive à l’Autre Loire-Authion 9 juillet 2026