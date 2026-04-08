Visite libre église, Eglise Saint-Blaise-Saint-Nicolas de La Daguenière, Loire-Authion
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Blaise-Saint-Nicolas de La Daguenière · Loire-Authion
Informations pratiques
Visite libre église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Blaise-Saint-Nicolas de La Daguenière Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite de l’église Saint-Blaise-et-Saint-Nicolas
L’église Saint-Blaise-et-Saint-Nicolas témoigne de l’histoire de La Daguenière, un bourg qui s’est développé progressivement le long de la levée de Loire. Une première chapelle y est fondée en 1518 avant que l’église actuelle ne soit construite entre 1822 et 1829 par l’architecte Louis François.
Édifiée en schiste provenant des carrières de Trélazé, elle présente une architecture sobre rehaussée par des encadrements en tuffeau. Sa façade conserve également les traces des importantes inondations qui ont marqué l’histoire de la commune, notamment celle de 1856.
À l’intérieur, le chœur et l’abside se distinguent par leurs élégantes voûtes à caissons d’inspiration néoclassique. L’église abrite également des reliques de saint Blaise, conservées depuis 1859.
Eglise Saint-Blaise-Saint-Nicolas de La Daguenière 44 chemin des champs 49800 Loire-Authion Loire-Authion 49800 La Daguenière Maine-et-Loire Pays de la Loire
Visite de l’église Saint-Blaise-et-Saint-Nicolas
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