Visite libre église, Eglise Saint-Pierre, Loire-Authion
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Pierre · Loire-Authion
Informations pratiques
Visite libre église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre de l’église Saint-Pierre
Érigée par le Comte d’Anjou Rorigon, cette église primitive des IXe et Xe siècle, dont l’abside a été découverte en 1977 lors de fouilles, fut reconstruite vers le milieu du XIIe siècle.
Avec une nef néo-grecque (XIXe), une chapelle (XVe) dotée d’un retable et une chapelle de style gothique Plantagenêt (XIIIe), elle est d’une richesse architecturale considérable. On peut également observer des peintures sur les piliers des parties anciennes.
Eglise Saint-Pierre Allée de l’Authion 49800 Brain-sur-L’authion Loire-Authion 49800 Brain-sur-l’Authion Maine-et-Loire Pays de la Loire
Visite libre de l’église Saint-Pierre
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