Visite libre église, Eglise Saint-Pierre, Loire-Authion

Informations pratiques

Visite libre église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Pierre

Érigée par le Comte d’Anjou Rorigon, cette église primitive des IXe et Xe siècle, dont l’abside a été découverte en 1977 lors de fouilles, fut reconstruite vers le milieu du XIIe siècle.

Avec une nef néo-grecque (XIXe), une chapelle (XVe) dotée d’un retable et une chapelle de style gothique Plantagenêt (XIIIe), elle est d’une richesse architecturale considérable. On peut également observer des peintures sur les piliers des parties anciennes.

Eglise Saint-Pierre Allée de l’Authion 49800 Brain-sur-L’authion Loire-Authion 49800 Brain-sur-l’Authion Maine-et-Loire Pays de la Loire

Visite libre de l’église Saint-Pierre