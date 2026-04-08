Visite libre église, Eglise Saint-Symphorien, Bauné, Loire-Authion

Informations pratiques

Visite libre église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Symphorien, Bauné Maine-et-Loire

limité à 100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre église de Bauné

L’église actuelle, construite de 1899 à 1904 sur les plans de l’architecte Dussauze, remplace la précédente église d’époque romane, démolie en 1899.

Dussauze a conçu un édifice de style néogothique, dont l’apparence générale ne manque pas d’élégance. On entre dans l’église par un clocher-porche dont la fine flèche d’ardoise répond à celle de l’église voisine de Cornillé-les-Caves. Le portail est surmonté d’un haut-relief représentant Saint Symphorien conduit au martyr. L’église abrite également une cloche refondue, aujourd’hui classée au titre des monuments historiques.

À proximité de l’église se dresse l’ancien presbytère, précieux édifice que de récentes études archéologiques ont permis de dater du XIIe siècle dans ses parties les plus anciennes. Remanié au fil du temps, doté au XVIIIe siècle de lucarnes et d’un cadran solaire peint sur la façade, il a gardé un grand caractère.

Eglise Saint-Symphorien, Bauné Place Saint-Gilles 49140 Bauné Loire-Authion 49140 Bauné Maine-et-Loire Pays de la Loire

Visite libre église de Bauné