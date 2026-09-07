Visite libre église Saint Christophe, Eglise Saint Christophe, Saint-Christophe-sur-Guiers

Informations pratiques

Visite libre église Saint Christophe 19 et 20 septembre Eglise Saint Christophe Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte des huits derniers vitraux ARCABAS sur le thème de la Création réalisés et posés en 2020 et 2022 par Christophe Berthier, maître-verrier.

L’autel de l’église, oeuvre de Robert Pierrestiger, initialement créé pour l’église de La Ruchère.

Expositions d’artistes « Créations 2026«

15 artistes sous les reflets des vitraux ARCABAS

Eglise Saint Christophe Place Saint Christophe – 38380 Saint Christophe sur Guiers Saint-Christophe-sur-Guiers 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://christophoros-asso.org/ http://www.facebook/assochristophoros L’église a été construite au 11ème ou 12ème siècle (déclarations du curé au diocèse en 1921 et 1929) ; construite après 1042, date à laquelle le fondateur de la Maison de Savoie, Humbert 1er dit « aux Blanches Mains », cède au prieuré Saint Laurent de Grenoble, dépendant de l’Abbaye de St. Chaffre en Velay **, les églises du prieuré de Les Echelles « réédifiées ou non » après l’invasion des sarrazins. L’ecclesia Sancti Christophori-de-Scalis (ainsi que son annexe de Saint Jean de Couz) fait partie du lot.

Le cartulaire de Grenoble fait mention de l’édifice en 1108.

Le clocher-porche de l’édifice actuel est daté, selon un expert, du début du 14ème siècle ; il appartiendrait donc à une troisième église qui a brûlé au 19ème siècle (fin 1868 ou 1869).

Une démarche patrimoniale a été lancée il y a 10 ans par la commune et l’association Christophoros en partenariat avec la Fondation du Patrimoine.

• ACTE 1 en 2013 : sauvegarde/restauration du clocher-porche + mise en conformité de l’électricité.

• ACTE 2 en 2014 : rénovation de la nef et du chœur précédée du remplacement des chéneaux.

• ACTE 3 en 2016 : les vitraux communs exposés au Nord-Est sont très dégradés, la bonne santé de l’édifice est menacée. L’opportunité de valoriser l’église par des vitraux d’art en remplacement des vitraux communs dégradés est saisie ; nous avons eu la chance de compter en Chartreuse un grand maître de l’art sacré dont la renommée est internationale : ARCABAS (1926-2018) qui a dessiné les huit derniers vitraux de son oeuvre. Le maître verrier Chrsitophe Berthier en a assuré la réalisation. Parking gratuit devant l’église.

Découverte des huits derniers vitraux ARCABAS sur le thème de la Création réalisés et posés en 2020 et 2022 par Christophe Berthier, maître-verrier.

©Christian Allegret