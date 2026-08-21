Visite libre: entrez dans le bureau du maire, Mairie de Mirande, Mirande

Informations pratiques

Visite libre: entrez dans le bureau du maire 19 et 20 septembre Mairie de Mirande Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la mairie de Mirande ouvre ses portes au public pour la première fois.

Accueillis par les élus, vous découvrirez le bureau de Monsieur le maire et ceux de ses adjoints. Des panneaux retraceront l’histoire des lieux, tandis qu’une exposition présentera les œuvres d’Henri Guibal.

Mairie de Mirande 32300 Mirande Mirande 32300 Gers Occitanie 0562665287 https://www.mirande.fr/fr/ Mairie de Mirande, bâtiment au style Second Empire, construit en 1856. Il fût, à l’origine, le palais de justice. Lieu de stationnement autour, proximité du cœur de ville

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la mairie de Mirande ouvre ses portes pour la première fois. Les élus vous accueilleront durant ces jours dédiés. Vous découvrivez le bureau de le…

©Office de tourisme Coeur d’Astarac en Gascogne