Informations pratiques

Coutances

Visite libre et guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle

Rue de la Roquelle Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Visite libre (14h30-17h) et guidée (15h) de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle à Coutances. .

Rue de la Roquelle Coutances 50200 Manche Normandie amisroquelle@gmail.com

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English : Visite libre et guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle

L’événement Visite libre et guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle Coutances a été mis à jour le 2026-07-15 par Coutances Tourisme