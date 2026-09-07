Visite libre et visite guidée du Château de Colembert, Château de Colembert, Le Wast

Informations pratiques

Visite libre et visite guidée du Château de Colembert 19 et 20 septembre Château de Colembert Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chers visiteurs,

En plus de la visite libre, vous pourrez participer à l’une des deux visites guidées par les propriétaires, heureux de vous faire partager leur implication et leur passion pour ce beau monument de leur patrimoine familial.

Celles-ci auront lieu le dimanche 20 septembre à 15h00 et 16h30 (prévoir une bonne heure).

Château de Colembert 31 rue Principale 62142 Colembert Le Wast 62142 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0972940295 Chers visiteurs,

Vous pourrez faire exceptionnellement le tour du parc de ce beau château construit à la fin du 18è siècle. Il est qualifié de « Versailles du Boulonnais ». Utiliser les parkings publics à proximité du Château et venir à pied. Les chemins sont utilisables par les poussettes. Pour les fauteuils roulants, l’accès à la façade ouest du château est possible.

Chers visiteurs,

©Olivier de Lauriston