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Visite libre exposition temporaire du musée Michelet, Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Brive-la-Gaillarde

samedi 19 septembre 2026 · Centre d'études et Musée Edmond Michelet · Brive-la-Gaillarde

Visite libre exposition temporaire du musée Michelet, Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre d'études et Musée Edmond Michelet
Adresse
4 Rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde, France
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite libre exposition temporaire du musée Michelet 19 et 20 septembre Centre d’études et Musée Edmond Michelet Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez en visite libre l’exposition temporaire du musée Michelet, Mémoire de pierre. Corrèze-Auschwitz.

Centre d’études et Musée Edmond Michelet 4 Rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555740608 http://museemichelet.brive.fr Parking public à proximité.
Visite libre de l’exposition temporaire du musée Michelet : « Mémoire de pierre. Corrèze-Auschwitz »

© Musée Michelet

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