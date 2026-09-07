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AGENDA · Belloc-Saint-Clamens

Visite libre : la chapelle de Saint-Clamens, Chapelle de Saint-Clamens, Belloc-Saint-Clamens

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Saint-Clamens · Belloc-Saint-Clamens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle de Saint-Clamens
Adresse
Saint-Clamens 32300 Belloc-Saint-Clamens
Ville
32300 Belloc-Saint-Clamens
Département
Gers
Tarif
Gratuit.

Visite libre : la chapelle de Saint-Clamens 19 et 20 septembre Chapelle de Saint-Clamens Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre.

Chapelle de Saint-Clamens Saint-Clamens 32300 Belloc-Saint-Clamens Belloc-Saint-Clamens 32300 Gers Occitanie Chapelle du XIVe siècle abritant un sarcophage d’époque romaine. parking
visite libre