Visite libre : la chapelle de Saint-Clamens, Chapelle de Saint-Clamens, Belloc-Saint-Clamens

Informations pratiques

Visite libre : la chapelle de Saint-Clamens 19 et 20 septembre Chapelle de Saint-Clamens Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre.

Chapelle de Saint-Clamens Saint-Clamens 32300 Belloc-Saint-Clamens Belloc-Saint-Clamens 32300 Gers Occitanie Chapelle du XIVe siècle abritant un sarcophage d’époque romaine. parking

visite libre