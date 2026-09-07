AGENDA · Belloc-Saint-Clamens
Visite libre : la chapelle de Saint-Clamens, Chapelle de Saint-Clamens, Belloc-Saint-Clamens
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Saint-Clamens · Belloc-Saint-Clamens
Informations pratiques
Visite libre : la chapelle de Saint-Clamens 19 et 20 septembre Chapelle de Saint-Clamens Gers
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Visite libre.
Chapelle de Saint-Clamens Saint-Clamens 32300 Belloc-Saint-Clamens Belloc-Saint-Clamens 32300 Gers Occitanie Chapelle du XIVe siècle abritant un sarcophage d’époque romaine. parking
visite libre