Visite libre : la nuit des mines, plongée au coeur du charbon, Musée de La Mine, Le Molay-Littry

Visite libre : la nuit des mines, plongée au coeur du charbon Samedi 23 mai, 20h00 Musée de La Mine Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Plongez au coeur de l’histoire minière lors de la Nuit européenne des musées au Musée de la Mine, le premier musée minier de France, fondé en 1907. Découvrez la machine à vapeur des frères Perrier, construite en 1800, et admirez la reconstitution d’une galerie de mine, fidèle au quotidien des mineurs d’autrefois. Ne manquez pas non plus la maquette animée de Bruay-en Artois, du siège numéro 5, à l’échelle de 1/10, éclairée et en mouvement, présentée lors de l’Exposition universelle de 1900 à Paris. Une soirée unique pour petits et grands, à la rencontre du patrimoine industriel et minier.

Musée de La Mine Rue de la Fosse Frandemiche, 14330 Le Molay-Littry, France Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie 0231214213 https://www.ville-molay-littry.fr/tourisme/musees/ Le musée de la mine permet de découvrir le travail de fond et de surface d’une telle exploitation, et la vie de ses ouvriers, les « gueules noires ». Les machines à vapeur utilisées à la mine ; Les outils des mineurs. L’évolution des techniques d’extraction (XVIIIe-XIXe siècles). Le charbon. La Compagnie des Mines de Littry (vie et influence sur le tissu social local). Maquette animée au 1/10e d’un carreau de mine. Parking

Plongez au coeur de l’histoire minière lors de la Nuit européenne des musées au **Musée de la Mine**, le premier musée minier de France, fondé en 1907. Découvrez **la machine à vapeur des frères en à…

©Crédit photo Musée de la mine