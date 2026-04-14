Voyage à la Lueur des Lampes, Musée de la Mine, Le Molay-Littry

Voyage à la Lueur des Lampes Samedi 30 mai, 20h00 Musée de la Mine Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00

À l’occasion de Pierres en Lumières, le Musée de la Mine du Molay-Littry ouvre exceptionnellement ses portes en soirée pour une immersion unique dans l’univers des mineurs.

Les visiteurs sont invités à découvrir librement les galeries du musée à la lueur d’une lampe de mineur, prêtée pour la visite.

Dans cette ambiance intimiste et hors du temps, chacun pourra explorer les espaces du fond, ressentir l’atmosphère du travail en souterrain et observer les installations comme si le chantier venait de s’arrêter. Petits et grands profiteront d’une expérience sensorielle rare, où l’ombre et la lumière redonnent vie au quotidien des mineurs.

Musée de la Mine Musée de la MinePas de descriptionLE MOLAY-LITTRY Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie

Pas de description