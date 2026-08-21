Visite libre : le musée du textile et du peigne en corne, Musée du textile et du peigne en corne, Lavelanet

Informations pratiques

Visite libre : le musée du textile et du peigne en corne 19 et 20 septembre Musée du textile et du peigne en corne Ariège

Tarif unique : 3€. Gratuit moins de 7ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez ou redécouvrez le musée, installé dans un bâtiment caractéristique de l’architecture industrielle des XIXᵉ et XXᵉ siècles.

Son parcours et ses collections permettent de mieux comprendre l’évolution des savoir-faire du territoire, notamment le travail de la laine et de la corne, à travers les différentes époques et étapes de fabrication.

Des supports de visite ludiques et adaptés à chacun permettent à tous les visiteurs de découvrir le musée à leur rythme.

Musée du textile et du peigne en corne Rue Jean Canal, 09300 Lavelanet, France Lavelanet 09300 Ariège Occitanie +33561038919 https://www.museedutextileariege.fr Collections à forte prédominance technique. Collection riche dans sa diversité, couvrant presque la totalité des stades de fabrication d’un tissu. Des métiers qui datent, pour certains, du XVIII siècle, jusqu’à ceux qui étaient encore en activité en 1980. Lors des visites des outils manuels sont utilisés pour faire des démonstrations de filage, d’ourdissage et de tissage. Parking à proximité. Parcours PMR.

Découvrir ou redécouvrir le musée.

©musee du textile et du peigne en corne – ccpo – Lavelanet – Ariege