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Visite libre : les habits du sacerdoce, Église, Le Plan

dimanche 20 septembre 2026 · Église · Le Plan

Visite libre : les habits du sacerdoce, Église, Le Plan

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église
Adresse
53 Bax 31220 Le Plan
Ville
31220 Le Plan
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite libre : les habits du sacerdoce Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Présentation de la collection communale d’habits sacerdotaux
Contact :
Mairie Le Plan
05 61 98 17 08
contact@mairie-leplan.fr

Église 53 Bax 31220 Le Plan Le Plan 31220 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:contact@mairie-leplan.fr »}] Bastide fondée en 1366 par le comte de Comminges. L’église, située face au pont, date de différentes époques. La façade antérieure faisait partie du mur d’enceinte. La façade fortifiée serait du XVIe siècle. Les angles sont renforcés, formant des tours carrées en légère saillie. Chaque tour est surmontée d’un toit polygonal ou d’une petite flèche. Dans la partie centrale, quatre arcades contiennent chacune une cloche. La partie supérieure est crénelée. A la partie inférieure, deux hautes arcades ogivales sont percées à la base par des portes et forment porche.
Présentation de la collection communale d’habits sacerdotaux

©OTICoeurdeGaronne

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