Visite libre : les habits du sacerdoce, Église, Le Plan

Informations pratiques

Visite libre : les habits du sacerdoce Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Présentation de la collection communale d’habits sacerdotaux

Contact :

Mairie Le Plan

05 61 98 17 08

contact@mairie-leplan.fr

Église 53 Bax 31220 Le Plan Le Plan 31220 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:contact@mairie-leplan.fr »}] Bastide fondée en 1366 par le comte de Comminges. L’église, située face au pont, date de différentes époques. La façade antérieure faisait partie du mur d’enceinte. La façade fortifiée serait du XVIe siècle. Les angles sont renforcés, formant des tours carrées en légère saillie. Chaque tour est surmontée d’un toit polygonal ou d’une petite flèche. Dans la partie centrale, quatre arcades contiennent chacune une cloche. La partie supérieure est crénelée. A la partie inférieure, deux hautes arcades ogivales sont percées à la base par des portes et forment porche.

Présentation de la collection communale d’habits sacerdotaux

©OTICoeurdeGaronne