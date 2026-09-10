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VISITE LIBRE : MOULIN LEBRIEZ, Moulin Lebriez, Mentque

samedi 19 septembre 2026 · Moulin Lebriez · Mentque

VISITE LIBRE : MOULIN LEBRIEZ, Moulin Lebriez, Mentque

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Moulin Lebriez
Adresse
999 rue du Moulin, Mentque-Nortbecourt
Ville
62890 Mentque
Département
Pas-de-Calais

VISITE LIBRE : MOULIN LEBRIEZ 19 et 20 septembre Moulin Lebriez Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le moulin à vent Lebriez, construit au 18ème siècle en pierre calcaire et appréciez la vue imprenable sur le territoire. Rénové par la Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer, il constitue l’un des plus beaux exemples de moulins-tour édifiés en nombre dans la région.

Moulin Lebriez 999 rue du Moulin, Mentque-Nortbecourt Mentque 62890 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Découvrez le moulin à vent Lebriez, construit au 18ème siècle en pierre calcaire et appréciez la vue imprenable sur le territoire. Rénové par la Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer, il…

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