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Visite libre ou commentée de la Chapelle de l’hôpital du Saint-Esprit, Chapelle de l’hôpital du Saint-Esprit, Neufchâteau

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de l'hôpital du Saint-Esprit · Neufchâteau

Visite libre ou commentée de la Chapelle de l’hôpital du Saint-Esprit, Chapelle de l’hôpital du Saint-Esprit, Neufchâteau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle de l'hôpital du Saint-Esprit
Adresse
Avenue du Président Kennedy 88300 Neufchâteau
Ville
88300 Neufchâteau
Département
Vosges
Tarif
Par groupes de 10 à 15 personnes maximum

Visite libre ou commentée de la Chapelle de l’hôpital du Saint-Esprit 19 et 20 septembre Chapelle de l’hôpital du Saint-Esprit Vosges

Par groupes de 10 à 15 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En visite libre ou commentée, venez découvrir la Chapelle de l’ancien hôpital du Saint-Esprit.
L’hôpital du Saint-Esprit a été fondé au XIIIe siècle par frère Robert et accueille pauvres, malades et veufs jusqu’à la Révolution. De l’entièreté du bâtiment hospitalier, il ne subsiste que cette Chapelle devenue propriété de la ville en 1998. Vous pourrez y observer un tabernacle en chêne doré et peint, un retable de l’adoration des mages et des dalles funéraires.

Chapelle de l’hôpital du Saint-Esprit Avenue du Président Kennedy 88300 Neufchâteau Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est
En visite libre ou commentée, venez découvrir la Chapelle de l’ancien hôpital du Saint-Esprit.

© Office du Tourisme de l’Ouest des Vosges