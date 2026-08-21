Visite libre ou commentée de la Chapelle de l’hôpital du Saint-Esprit, Chapelle de l’hôpital du Saint-Esprit, Neufchâteau

Informations pratiques

Visite libre ou commentée de la Chapelle de l’hôpital du Saint-Esprit 19 et 20 septembre Chapelle de l’hôpital du Saint-Esprit Vosges

Par groupes de 10 à 15 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En visite libre ou commentée, venez découvrir la Chapelle de l’ancien hôpital du Saint-Esprit.

L’hôpital du Saint-Esprit a été fondé au XIIIe siècle par frère Robert et accueille pauvres, malades et veufs jusqu’à la Révolution. De l’entièreté du bâtiment hospitalier, il ne subsiste que cette Chapelle devenue propriété de la ville en 1998. Vous pourrez y observer un tabernacle en chêne doré et peint, un retable de l’adoration des mages et des dalles funéraires.

Chapelle de l’hôpital du Saint-Esprit Avenue du Président Kennedy 88300 Neufchâteau Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est

En visite libre ou commentée, venez découvrir la Chapelle de l’ancien hôpital du Saint-Esprit.

© Office du Tourisme de l’Ouest des Vosges