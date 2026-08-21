Visite libre ou commentée de l’Hôtel de ville : entre caves médiévales et architecture Renaissance, Hôtel de ville, Neufchâteau

Informations pratiques

Visite libre ou commentée de l’Hôtel de ville : entre caves médiévales et architecture Renaissance 19 et 20 septembre Hôtel de ville Vosges

Par groupes de 10 à 15 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’hôtel d’Houdreville, actuelle Mairie de Neufchâteau, était à l’origine un hôtel particulier reconstruit au XVIe siècle, sur des caves du XVe siècle par Jean Mengin d’Houdreville, riche marchand de grains de la ville.

Lors d’une visite commentée, vous pourrez visiter le bureau du Maire, mais aussi découvrir les caves de cet ancien hôtel et enfin admirer son magnifique escalier Renaissance.

Hôtel de ville 28 rue Saint-Jean, 88300 Neufchâteau Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est 03 29 95 20 20 http://www.tourisme-ouest-vosges.fr/hotels-particuliers/ L’actuel hôtel de ville de Neufchâteau est un ancien hôtel particulier, reconstruit de 1578 à 1594 sur un sous-sol du XVe siècle pour un riche marchand de grains, Jean Mengin de Houdreville. Vous pourrez y découvrir sa façade décorée, l’escalier de style Renaissance avec ses cinq paliers (1594), ses plafonds ornés de motifs géométriques ou végétaux (chêne, vigne, olivier), ainsi que les caves et le puits du XVIe siècle.

L’Hôtel d’Houdreville, actuelle Mairie de Neufchâteau, était à l’origine un Hôtel particulier reconstruit au XVIe siècle sur des caves du XVe siècle par Jean Mengin d’Houdreville, riche marchand de …

© Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges