Visite libre ou commentée de l’église Saint-Eloi, Pœuilly ., Pœuilly, Pœuilly

Informations pratiques

Visite libre ou commentée de l’église Saint-Eloi, Pœuilly . Samedi 19 septembre, 14h00 Pœuilly Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Eglise Saint-Eloi

Visite de l’église Saint-Eloi libre ou commentée, accompagnée d’une exposition de photos témoignant de la place de la photographie dans la valorisation du Patrimoine.

Pœuilly Rue Saint-Eloi, 80240 Pœuilly Pœuilly 80240 Somme Hauts-de-France Eglise de la reconstruction

Eglise Saint-Eloi

© Stéphane CAURE