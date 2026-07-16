Visite libre ou commentée du moulin à eau de Tirepeine, Le Moulin de Tirepeine, Subligny

Informations pratiques

Visite libre ou commentée du moulin à eau de Tirepeine Dimanche 20 septembre, 09h00 Le Moulin de Tirepeine Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Visite libre ou commentée du site d’un moulin à eau (XVᵉ – XVIIIᵉ) ayant conservé son mécanisme à l’anglaise et son système hydraulique ; monument historique.

Le Moulin de Tirepeine Moulin de Tirepeine 18260 Subligny Subligny 18260 Cher Centre-Val de Loire 02 48 73 87 25 http://www.lemoulindetirepeine.ffe.com Moulin à eau attesté au début du XVe siècle, modernisé au XVIIIe siècle, il a conservé tout son système hydraulique (bief, déversoir, vannes et pêcherie). Remarquable par son mécanisme d’entrainement de 1850 parfaitement conservé.

Protégé au titre des monuments historiques depuis 2010, le moulin de Tirepeine est un bon exemple de la meunerie pré-industrielle. Il fut moulin farinier jusqu’au lendemain de la seconde guerre mondiale. Situé sur la D 47 exactement à mi chemin entre Jars et Assigny

Visite libre ou commentée du site d’un moulin à eau (XVᵉ- XVIIIᵉ) ayant conservé son mécanisme à l’anglaise et son système hydraulique ; monument historique.

Ph.J©