Visite libre ou guidée de la Chapelle-Ermitage Sainte-Anne d’Aillant s/ Tholon, Chapelle-ermitage Sainte-Anne, Montholon

Informations pratiques

Visite libre ou guidée de la Chapelle-Ermitage Sainte-Anne d’Aillant s/ Tholon 19 et 20 septembre Chapelle-ermitage Sainte-Anne Yonne

Visite limitée à 8 Personnes en même temps

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Démonstrations et animations au cœur du patrimoine !

Au programme :

L’Association des dentelières d’Aillant vous présente ses créations dans la chambre de l’Ermite. Une occasion de découvrir l’art délicat de la dentelle et d’échanger avec les artisanes.

Animation autour du cadran solaire anelemmatique : explorez les secrets de ce cadran solaire unique et son fonctionnement.

Deux rendez-vous pour allier savoir-faire traditionnel et curiosités scientifiques !.

Chapelle-ermitage Sainte-Anne 77 rue de la Motte, 89110 Montholon Montholon 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 59 64 35 19 https://www.chapelle-ermitage-aillant.fr Profitez d’une visite guidée et commentée de la chapelle-ermitage dont les origines datent du IXe siècle. Une nef dédiée à Notre-Dame de Lorette fut adjointe au XVIIe siècle à l’ancienne nef Saint-Anne, devenue trop petite.

Un ermite fut présent dans cette chapelle jusqu’en 1865. Possibilité de stationnement à proximité.

Une participation active de l’Association des dentelières d’Aillant avec présentation de leurs réalisations dans la chambre de l’Ermite est prévue.

© Association de Sauvegarde de la Chapelle-Ermitage Sainte-Anne