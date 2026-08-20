Visite libre ou guidée de la Chapelle-Ermitage Sainte-Anne d’Aillant s/ Tholon, Chapelle-ermitage Sainte-Anne, Montholon
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle-ermitage Sainte-Anne · Montholon
Informations pratiques
Visite libre ou guidée de la Chapelle-Ermitage Sainte-Anne d’Aillant s/ Tholon 19 et 20 septembre Chapelle-ermitage Sainte-Anne Yonne
Visite limitée à 8 Personnes en même temps
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Démonstrations et animations au cœur du patrimoine !
Au programme :
- L’Association des dentelières d’Aillant vous présente ses créations dans la chambre de l’Ermite. Une occasion de découvrir l’art délicat de la dentelle et d’échanger avec les artisanes.
- Animation autour du cadran solaire anelemmatique : explorez les secrets de ce cadran solaire unique et son fonctionnement.
Deux rendez-vous pour allier savoir-faire traditionnel et curiosités scientifiques !.
Chapelle-ermitage Sainte-Anne 77 rue de la Motte, 89110 Montholon Montholon 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 59 64 35 19 https://www.chapelle-ermitage-aillant.fr Profitez d’une visite guidée et commentée de la chapelle-ermitage dont les origines datent du IXe siècle. Une nef dédiée à Notre-Dame de Lorette fut adjointe au XVIIe siècle à l’ancienne nef Saint-Anne, devenue trop petite.
Un ermite fut présent dans cette chapelle jusqu’en 1865. Possibilité de stationnement à proximité.
Une participation active de l’Association des dentelières d’Aillant avec présentation de leurs réalisations dans la chambre de l’Ermite est prévue.
© Association de Sauvegarde de la Chapelle-Ermitage Sainte-Anne