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AGENDA · Montholon

Visite libre ou guidée de la Chapelle-Ermitage Sainte-Anne d’Aillant s/ Tholon, Chapelle-ermitage Sainte-Anne, Montholon

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle-ermitage Sainte-Anne · Montholon

Visite libre ou guidée de la Chapelle-Ermitage Sainte-Anne d’Aillant s/ Tholon, Chapelle-ermitage Sainte-Anne, Montholon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle-ermitage Sainte-Anne
Adresse
77 rue de la Motte, 89110 Montholon
Ville
89110 Montholon
Département
Yonne
Tarif
Visite limitée à 8 Personnes en même temps

Visite libre ou guidée de la Chapelle-Ermitage Sainte-Anne d’Aillant s/ Tholon 19 et 20 septembre Chapelle-ermitage Sainte-Anne Yonne

Visite limitée à 8 Personnes en même temps

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Démonstrations et animations au cœur du patrimoine !
Au programme :

  • L’Association des dentelières d’Aillant vous présente ses créations dans la chambre de l’Ermite. Une occasion de découvrir l’art délicat de la dentelle et d’échanger avec les artisanes.
  • Animation autour du cadran solaire anelemmatique : explorez les secrets de ce cadran solaire unique et son fonctionnement.

Deux rendez-vous pour allier savoir-faire traditionnel et curiosités scientifiques !.

Chapelle-ermitage Sainte-Anne 77 rue de la Motte, 89110 Montholon Montholon 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 59 64 35 19 https://www.chapelle-ermitage-aillant.fr Profitez d’une visite guidée et commentée de la chapelle-ermitage dont les origines datent du IXe siècle. Une nef dédiée à Notre-Dame de Lorette fut adjointe au XVIIe siècle à l’ancienne nef Saint-Anne, devenue trop petite.
Un ermite fut présent dans cette chapelle jusqu’en 1865. Possibilité de stationnement à proximité.
Une participation active de l’Association des dentelières d’Aillant avec présentation de leurs réalisations dans la chambre de l’Ermite est prévue.

© Association de Sauvegarde de la Chapelle-Ermitage Sainte-Anne