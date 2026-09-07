Visite libre ou guidée de l’église d’Ayguemorte-Les-Graves, Église d’Ayguemorte-Les-Graves, Ayguemorte-les-Graves
samedi 19 septembre 2026 · Église d'Ayguemorte-Les-Graves · Ayguemorte-les-Graves
Informations pratiques
Visite libre ou guidée de l’église d’Ayguemorte-Les-Graves 19 et 20 septembre Église d’Ayguemorte-Les-Graves Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Ouverture de l’église en visite libre ou commentée, avec une présentation de ses vitraux, de ses stèles, de ses statues et de ses blasons.
Une énigme invitera les visiteurs à poursuivre leur découverte dans deux autres églises de la paroisse des Graves.
Église d’Ayguemorte-Les-Graves Allée Saint Clément de Coma, 33640 Ayguemorte-Les-Graves Ayguemorte-les-Graves 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine Visite de l’église d’Ayguemortes-les-Graves. Parking autours de l’église.
Une énigme invitera les visiteurs à poursuivre leur découverte dans les autres églises de la paroisse des Graves.
© pmissoud
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