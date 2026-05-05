Visite libre ou guidée de l’église Saint-Clair, Eglise Saint-Clair, Montfroc

Visite libre ou guidée de l’église Saint-Clair 19 et 20 septembre Eglise Saint-Clair Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église Saint-Clair se situe au dessus du hameau des Asnières à Montfroc. Sa restauration récente (prix Régional des Rubans du Patrimoine 2022) a révélé une origine paléo-chrétienne. Plusieurs sépultures ont été découvertes lors des fouilles à l’intérieur de l’église dont une datée du VII/VIII siècle.

La décoration intérieure, remarquable, a entièrement été repensée par Dominique Pichou, artiste scénographe.

Depuis l’inauguration des animations culturelles sont régulièrement proposées (Concert, Exposition, Conférence, …).

Eglise Saint-Clair Route de l’église, 26560, Montfroc Montfroc 26560 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0662751171 L’église Saint-Clair entièrement restaurée ouvre ses portes plusieurs fois par an à l’occasion de cérémonies cultuelles et de représentations culturelles. C’est la raison pour laquelle elle a été :

– primée par le Prix Régional des Rubans du Patrimoine en 2022 ;

– sélectionnée parl’éditeur de l’ouvrage « Le Patrimoine, Histoires de Transmissions : Auvergne-Rhône-Alpes, Guy Sallavuard & Dominique Robert, Ouest-France, 2023 » qui lui a consacré un chapitre ;

– lauréate du Prix Sésame 2024 de la Fondation du Patrimoine. Parking à proximité

Journées européennes du patrimoine 2026

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