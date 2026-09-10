Visite libre : ouverture de la chapelle de Tous-les-Saints, Chapelle de tous les Saints, Pierrefitte

Informations pratiques

Visite libre : ouverture de la chapelle de Tous-les-Saints 19 et 20 septembre Chapelle de tous les Saints Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez la chapelle de Tous-les-Saints, construite au XVe siècle. L’édifice abrite 25 statues de saints ainsi qu’un autel en pierre recouvert d’un enduit peint.

Chapelle de tous les Saints Rue de la chapelle, 79330 Pierrefitte Pierrefitte 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 67 52 03 Construite au XVe siècle, cet édifice abrite 25 statues de saints ainsi qu’un autel en pierre couvert d’enduit peint. À l’origine et jusqu’au XIXe siècle, elle s’appelait chapelle de Toussaint, et une messe des morts y était célébrée chaque année. La tradition a pris fin le 1er novembre 1983. Depuis, des bénévoles du village veillent sur le bâtiment, qui ouvre ses portes à quelques occasions, notamment lors des Journées européennes du patrimoine.

Visite de la chapelle. Construite au XVe siècle, l’édifice abrite 25 statues de saints ainsi qu’un autel en pierre couvert d’enduit peint.

©ville de Thouars