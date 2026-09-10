Visite libre : parcours du site antique, Site archéologique de la basilique gallo-romaine, Dax

Informations pratiques

Visite libre : parcours du site antique 19 et 20 septembre Site archéologique de la basilique gallo-romaine Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cheminez sous le centre-ville, au cœur des fondations de cet imposant monument antique mis au jour en 1978. Édifié dans les premiers siècles de notre ère, il constituait l’un des éléments du forum, où se déroulaient notamment les activités commerciales, financières et judiciaires.

La visite permet de découvrir l’histoire de la cité d’Aquae et de son territoire, des Landes aux Pyrénées-Atlantiques. Après une présentation des fouilles menées à la fin des années 1970, explorez les collections antiques du musée à travers un parcours consacré au peuple des Tarbelles, à l’architecture et à l’urbanisme, à la religion, à la vie quotidienne, à l’organisation politique, à la gestion de l’eau ou encore au droit et à la justice.

Des temps de manipulation viennent ponctuer la visite pour une découverte plus interactive.

Site archéologique de la basilique gallo-romaine 24 Rue Cazade, 40100 Dax Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 74 12 91 https://museedeborda.fr/ https://www.instagram.com/museedeborda/;https://www.facebook.com/museedeborda En 1978, les vestiges d’un monument gallo-romain ont été mis au jour dans la zone dite de l’îlot central. Ces vestiges sont interprétés par les archéologues comme appartenant à une basilique civile, lieu public de réunion où de nombreuses activités avaient lieu.

Les visiteurs cheminent sous le centre-ville, au cœur des fondations de cet imposant monument des premiers siècles de notre ère, mis au jour en 1978. Il constituait un élément du forum, au sein se et…

© Clément Garby / Ville de Dax