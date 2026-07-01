Visite libre : partez à la découverte d’un chantier de restauration patrimoniale hors du commun !, Château de Flamarens, Flamarens

Informations pratiques

Visite libre : partez à la découverte d’un chantier de restauration patrimoniale hors du commun ! 19 et 20 septembre Château de Flamarens Gers

Tarif préférentiel. Limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Partez à la découverte d’un chantier de restauration patrimoniale hors du commun et plongez dans les coulisses de la renaissance d’un monument historique.

Les propriétaires vous présenteront les différentes étapes de la restitution des toitures disparues, les recherches historiques qui ont permis de reconstituer l’architecture d’origine, ainsi que les savoir-faire mis en œuvre par les artisans d’art intervenant sur le chantier.

Ils partageront également l’histoire d’un engagement familial exceptionnel : depuis plus de quarante ans, une part essentielle de la restauration et de la sauvegarde du monument est réalisée par la famille propriétaire elle-même.

Photographies et maquettes permettront de comprendre les défis techniques rencontrés, de la taille de la pierre à la réalisation des charpentes traditionnelles, jusqu’à la pose de milliers de tuiles. Les visiteurs découvriront aussi les choix architecturaux qui ont guidé cette restauration exceptionnelle et les enjeux de préservation du patrimoine pour les générations futures.

Cette visite offre une occasion rare de comprendre la renaissance d’un édifice plusieurs fois centenaire, mais aussi de découvrir l’aventure humaine qui accompagne sa sauvegarde et sa transmission.

Vidéos de présentation :

https://youtu.be/OmbmcMaLjBM

https://youtu.be/aaxfwPz0oeM?si=aXWGlcrAnTPAJ4bp

Château de Flamarens 22 Au Village, 32340 Flamarens Flamarens 32340 Gers Occitanie 06 20 30 03 52 http://chateaudeflamarens.org https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-de-Flamarens-189901148235269/ [{« data »: {« author »: « MH Proust », « cache_age »: 86400, « description »: « Le chu00e2teau de Flamarens avant sa renaissance …. », « type »: « video », « title »: « Chateau de Flamarens 1920 au0300 1983 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/OmbmcMaLjBM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=OmbmcMaLjBM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCsPLrWN9NL-p15JEGValQfg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/OmbmcMaLjBM »}, {« data »: {« author »: « MH Proust », « cache_age »: 86400, « description »: « Levage de la charpente de la tour maitresse du chu00e2teau de Flamarens dans le Gers. Ce projet est soutenu par la Drac, la Ru00e9gion Occitanie, le Du00e9partement du Gers, la Fondation du Patrimoine, l’entreprise 3D Innovation qui a ru00e9alisu00e9e cette vidu00e9o, l’Association VMF, RBNB et une multitude de donateurs privu00e9s. », « type »: « video », « title »: « Levage charpente Chu00e2teau de Flamarens – 19 novembre 2024 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/aaxfwPz0oeM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=aaxfwPz0oeM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCsPLrWN9NL-p15JEGValQfg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/aaxfwPz0oeM?si=aXWGlcrAnTPAJ4bp »}] Arthur et Marie-Hélène Gadel, les actuels propriétaires du château de Flamarens, classé au titre des Monuments historiques, se sont engagés en famille dans la restauration de ce bâtiment depuis 38 ans.

Ce magnifique château gascon se distingue par son importance historique pendant la guerre de Cent Ans.

En 1983, le château de Flamarens était en ruine, recouvert de fientes de pigeons et de lierres, jusqu’à ce que son nouveau propriétaire, Jacques Gadel, décide de le sauver. Malgré l’ampleur de la tâche, Jacques Gadel s’est consacré entièrement à redonner vie au château.

Au fil des années, les planchers, les toitures et les plafonds ouvragés ont été restaurés dans le respect de l’authenticité.

Pendant l’été, sa famille et de nombreux amis l’ont accompagné, encouragé et ont partagé sa passion.

En 2010, Jacques Gadel est décédé, laissant son fils Arthur et son épouse Marie-Hélène prendre la relève de ce projet titanesque. Agen 30km. Auch 50km. Toulouse 92km (Autoroute A62 sortie n°8). Valence-d’Agen 9km.

Partez à la découverte d’un chantier de restauration patrimoniale hors du commun et plongez dans les coulisses de la renaissance d’un monument historique.

©3D Innovation