Visite libre sur 2 ha de jardin paysager et botanique., Jardin du Moulin Ventin, Paillart

Visite libre sur 2 ha de jardin paysager et botanique. 5 – 7 juin Jardin du Moulin Ventin Oise

6,5 euros tarif préférentiel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00

Visite libre comme une promenade, sur 2 ha de jardin paysager ; à découvrir un nombre impressionnant de plantes.

Jardin du Moulin Ventin 21 chemin du Moulin, 60120 Paillart Paillart 60120 Oise Hauts-de-France 0344801522 http://jardinmoulinventin-deblock.jimdo.fr/ Né d’une passion pour la nature, le jardin est une succession de massifs à l’anglaise où se cotoient arbres d’exception, arbuste, vivaces, graminées, plantes aquatiques, rosiers choisies pour floraisons, odeurs, feuillages, couleurs d’automne et originalité autour d’un moulin à eau du XIXe siècle et sa roue restaurée à l’identique. L’eau est partout présente en cascades, bassins, étangs et chemin d’eau. Le jardin offre un lieu de promenade en toutes saisons et évolue constamment. Au détour des allées de buis et de charmilles, poteries, statues, bancs, pergolas, gloriette complètent le décor.

Visite libre comme une promenade, sur 2 ha de jardin paysager ; à découvrir un nombre impressionnant de plantes.

©Mme Deblock Marie-Jeanne