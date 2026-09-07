Visite libre : tout le monde sur le pont, Pont-Vieux, Bédarieux

Informations pratiques

Visite libre : tout le monde sur le pont Samedi 19 septembre, 10h00 Pont-Vieux Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Le groupe local Haute Vallée de l’Orb de la LPO Occitanie vous invite à une observation des oiseaux à Bédarieux, sur les bords de l’Orb.

Une belle occasion de découvrir les espèces présentes le long du fleuve, d’échanger et de partager ses connaissances dans un cadre convivial.

Pont-Vieux Rue saint-louis 34600 Bédarieux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie Pont-Vieux du XVe siècle, plusieurs fois reconstruit

Le groupe local Haute vallée de l’Orb de la LPO Occitanie vous propose une observation statique à Bédarieux sur les bords de l’Orb afin de découvrir les oiseaux de ce fleuve. Une belle occasion de se…

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