Visite libre : tout le monde sur le pont, Pont-Vieux, Bédarieux
samedi 19 septembre 2026 · Pont-Vieux · Bédarieux
Informations pratiques
Visite libre : tout le monde sur le pont Samedi 19 septembre, 10h00 Pont-Vieux Hérault
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Le groupe local Haute Vallée de l’Orb de la LPO Occitanie vous invite à une observation des oiseaux à Bédarieux, sur les bords de l’Orb.
Une belle occasion de découvrir les espèces présentes le long du fleuve, d’échanger et de partager ses connaissances dans un cadre convivial.
Pont-Vieux Rue saint-louis 34600 Bédarieux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie Pont-Vieux du XVe siècle, plusieurs fois reconstruit
Le groupe local Haute vallée de l’Orb de la LPO Occitanie vous propose une observation statique à Bédarieux sur les bords de l’Orb afin de découvrir les oiseaux de ce fleuve. Une belle occasion de se…
©LPO Occitanie
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