Visite longe-côte

Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16 16:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Au fil de l’eau et des embruns, laissez-vous conter l’histoire de la pointe de la Malouine et de ses somptueuses villas balnéaires. Cette randonnée aquatique, encadrée par un animateur sportif et un guide conférencier, vous propose une découverte originale du littoral et de son architecture.

Nombre de places limité à 20 personnes.

À partir de 12 ans.(Mesurer au minimum 1m50, savoir nager et être équipé d’une combinaison et de chaussons).

Durée Entre 2h et 3h (en fonction des conditions météorologiques)

Tarif 15€

Accessibilité Cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. D’autres parcours sont envisageables. Nous vous invitons à nous consulter pour plus de renseignements.

Les points de départ sont transmis par l’Office de Tourisme, à l’achat des billets.

Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.

Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.

Billets ni échangeables, ni remboursables. .

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Visite longe-côte Dinard a été mis à jour le 2026-03-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme