Visite LSF de l’exposition Déportées à Ravensbrück Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua

Visite LSF de l’exposition Déportées à Ravensbrück

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua Ain

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Visite guidée LSF de l’exposition temporaire Déportées à Ravensbrück avec un médiateur et un interprète LSF. En partenariat avec SILS01.

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Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 07 50 musee.resistance@ain.fr

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English :

LSF guided tour of the temporary exhibition Déportées à Ravensbrück with a mediator and an LSF interpreter. In partnership with SILS01.

L’événement Visite LSF de l’exposition Déportées à Ravensbrück Nantua a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Haut-Bugey