Visite ludique du centre de formation et découverte des métiers de l’industrie, AFPMA FORMATION, Péronnas

Informations pratiques

Visite ludique du centre de formation et découverte des métiers de l’industrie Samedi 19 septembre, 10h00 AFPMA FORMATION Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

L’AFPMA ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’AFPMA ouvre exceptionnellement les portes de son centre de formation le samedi 19 septembre 2026, de 10h à 16h.

Le public est invité à découvrir notre centre à travers une visite ludique et immersive, accessible à tous.

Au fil du parcours, les visiteurs pourront découvrir nos espaces de formation, nos équipements et différents savoir-faire liés à l’industrie.

Cette visite sera également l’occasion de vivre L’Odyssée de l’Industrie, une expérience permettant de mieux connaître la diversité des métiers industriels, leurs technologies et leur évolution.

Une belle occasion de découvrir autrement l’industrie, ses métiers et celles et ceux qui les font vivre au quotidien.

Informations pratiques

Samedi 19 septembre 2026

De 10h à 16h

Départs de groupes toutes les heures

Visite sur inscription

Tout public

Inscription : https://www.afpma.fr/tourisme-industrie

AFPMA FORMATION 1 allée des tyrandes 01960 PERONNAS Péronnas 01960 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474323636 https://www.afpma.fr/ https://www.afpma.fr/tourisme-industrie [{« type »: « link », « value »: « https://www.afpma.fr/tourisme-industrie »}] [{« link »: « https://www.afpma.fr/tourisme-industrie »}]

L’AFPMA ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine

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