Visite ludique en famille Princesse, guerrière ou sorcière ? Musée des Ursulines Mâcon

Visite ludique en famille Princesse, guerrière ou sorcière ?

Musée des Ursulines 5, Rue de la préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2026-03-07 10:30:00

fin : 2026-03-07 11:30:00

2026-03-07

Découvrez des figures féminines ayant occupé un rôle majeur dans l’Histoire, célèbres ou oubliées, bienveillantes ou non. Une visite tout en nuances.

Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques à partager entre petits et grands.

Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte.

Public Famille. Durée 1h. Sur réservation. .

Musée des Ursulines 5, Rue de la préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

