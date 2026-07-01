Visite ludique en podcast : « Sur les pas de Charles de Batz de Castelmore, le vrai d’Artagnan », Village de Lupiac, Lupiac

Informations pratiques

Visite ludique en podcast : « Sur les pas de Charles de Batz de Castelmore, le vrai d’Artagnan » 19 et 20 septembre Village de Lupiac Gers

Tarif : 5 €. Accès libre. Durée : 55 min environ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez de façon ludique, en podcast, les principales étapes de la carrière du mousquetaire d’Artagnan dans son village natal !

Baludio propose des visites ludiques en podcast, à réaliser en toute autonomie avec son smartphone.

D’Artagnan a bel et bien existé ! Il s’appelle Charles de Batz de Castelmore et a une vie tout aussi passionnante que son double littéraire, popularisé par Alexandre Dumas.

A Lupiac, son village natal, découvrez les principales étapes de sa carrière de mousquetaire à travers des jeux collaboratifs. Depuis sa montée à Paris jusqu’à sa mort à Maastricht, en passant par son rôle essentiel pendant la Fronde, l’arrestation de Nicolas Fouquet et son dévouement auprès du Roi-Soleil, vous saurez tout de l’illustre capitaine-lieutenant des mousquetaires.

Cette visite familiale est une invitation à découvrir la vie de Charles de Batz de Castelmore sous forme de jeux d’observation et créatifs (écriture, mimétisme, landart). Les adultes pourront également en savoir plus grâce à 6 podcasts qui leur sont dédiés.

Le parcours Famille comporte deux étapes dans le Musée d’Artagnan : pensez à vérifier les horaires d’ouverture avant de vous y rendre.

Le parcours dans le village est accessible aux Personnes à mobilité réduite. Le musée comporte un étage sans ascenseur.

Retrouvez le podcast ici

Village de Lupiac Bourg, 32290 Lupiac Lupiac 32290 Gers Occitanie [{« link »: « https://baludio.fr/offre/lupiac-sur-les-pas-artagnan-charles-de-batz-castelmore-famille/ »}] https://baludio.fr/offre/lupiac-sur-les-pas-artagnan-charles-de-batz-castelmore-famille/ Au cœur de la Gascogne, Lupiac est un charmant castelnau perché à 243 mètres d’altitude. Vous pourrez découvrir la place d’Artagnan récemment réaménagée, bordée de maisons à arcades et de galeries couvertes. Le pittoresque moulin à vent de 1726 à la sortie du faubourg Saint-Jacques, ainsi que cinq châteaux privés dont celui de Castelmore lieu de naissance de d’Artagnan.

Visitez de façon ludique, en podcast, les principales étapes de la carrière du mousquetaire d’Artagnan dans son village natal !

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