Visite maison de Béate La maison de la Béate Saint-Jeures

La maison de la Béate 15, rue de l’Assemblée Saint-Jeures Haute-Loire
Visite de la maison de la béate de Pouzols entièrement rénovée. Une plongée historique dans le quotidien d »une béate.
La maison de la Béate 15, rue de l’Assemblée Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 tence@ot-hautlignon.com
Visit the fully-renovated Maison de la Béate in Pouzols. A historical plunge into the daily life of a beate.
