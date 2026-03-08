Visite maison de Béate La maison de la Béate Saint-Jeures

Visite maison de Béate

La maison de la Béate
15, rue de l'Assemblée
Saint-Jeures
Haute-Loire

Visite de la maison de la béate de Pouzols entièrement rénovée. Une plongée historique dans le quotidien d »une béate.

La maison de la Béate 15, rue de l’Assemblée Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 tence@ot-hautlignon.com

English :

Visit the fully-renovated Maison de la Béate in Pouzols. A historical plunge into the daily life of a beate.

