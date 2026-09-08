Visite miellerie (et rucher si possible), Pas de Côté, Puy-Saint-Eusèbe
samedi 3 octobre 2026 · Pas de Côté · Puy-Saint-Eusèbe
Informations pratiques
Visite miellerie (et rucher si possible) 3 – 11 octobre Pas de Côté Hautes-Alpes
participation libre en fin de visite si envie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T14:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00
Je pourrais vous présenter la vie de l’abeille, le métier de l’apiculteur et ses outils ainsi que l’extraction du miel.
On prendra RDV afin de grouper au maximum les visiteurs
Pas de Côté 215 rue de la Baume 05200 Puy-Saint-Eusèbe Puy-Saint-Eusèbe 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « jean@bertier.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 062048192 »}, {« type »: « link », « value »: « http://pasdecote.net »}]
Présentation de l’abeille, sa vie, son œuvre. Présentation du métier d’apiculteur et de ses outils. visite miellerie et explication de l’extraction du miel. abeille miel
DR