Visite musée « le pot au lait », Musée « le pot au lait », Villaines-la-Juhel

Informations pratiques

Visite musée « le pot au lait » 19 et 20 septembre Musée « le pot au lait » Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Musée abritant une collection unique d’objets anciens issus de la vie agricole, témoignant des savoir-faire et des traditions rurales de 1750 à 1950. Cette collection exceptionnelle a été réunie avec passion par un amoureux de la vie rurale d’autrefois.

Musée « le pot au lait » 9 rue de la grande suraie 53700 Villaines la Juhel Villaines-la-Juhel 53700 Mayenne Pays de la Loire 0607868784 Visite du musée abritant une collection unique d’objets anciens issus de la vie agricole, témoignant des savoir-faire et des traditions rurales de 1750 à 1950. Cette collection exceptionnelle a été réunie avec passion par un amoureux de la vie rurale d’autrefois. parking sur place

Musée abritant une collection unique d’objets anciens issus de la vie agricole, témoignant des savoir-faire et des traditions rurales de 1750 à 1950.

©le pot au lait